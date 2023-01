Ein Fünfjähriger hat sich allein auf eine Zugreise begeben - und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete sich am Mittwochnachmittag eine verzweifelte Mutter aus Nördlingen beim Notruf. Ihr Sohn sei beim Spielen mit einem Vierjährigen Freund plötzlich verschwunden. Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Jungen, suchte ihn mit Hubschraubern, Drohnen und einer Hundestaffel. Etwa zwei Stunden später fanden Beamte der Bundespolizei den Jungen am Bahnhof im etwa 35 Kilometer entfernten Aalen. Dorthin war er von Nördlingen aus mit dem Zug gefahren. Laut Polizei war die Mutter glücklich und erleichtert, ihren Sohn wieder bei sich zu haben.