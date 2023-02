Im Landkreis Donau-Ries ist ein Rind entlaufen und schließlich von einem Jäger erlegt worden. Das Tier büxte am Donnerstag aus seinem Stall in Otting aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es habe die Stalltür aufgedrückt oder sei darüber gesprungen. Weil das etwa eine halbe Tonne schwere Rind im Ottinger Stadtgebiet unterwegs war und sich nicht einfangen ließ, wurde es erschossen.