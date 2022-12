Ein Unbekannter hat auf dem Gelände einer Biogasanlage im Landkreis Donau-Ries einen Schaden von rund 350.000 Euro angerichtet. Der Täter kam mit dem Auto auf das Gelände in Marktoffingen und fuhr sich in der Nacht zum Montag fest, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin zog er mit einem dort stehenden Traktor den Wagen frei. Dabei kippte der Traktor in einen Löschweiher und wurde versenkt. Um vom Gelände zu kommen, fuhr der Mann mit einem Radlader gegen ein Hoftor und flüchtete anschließend mit seinem Auto. Die genauen Umstände und Hintergründe waren am Montagmorgen noch ungeklärt.