Ein Güllelaster hat auf der Bundesstraße 2 in Schwaben einen Teil seiner Ladung verloren und so zwei Verkehrsunfälle herbeigeführt. Der Deckel des Güllelasters hatte am Freitag wegen eines technischen Defektes und der Gärprozesse im Tank versagt, weshalb Gülle auf die Straße bei Rain (Landkreis Donau-Ries) schwappte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.