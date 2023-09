Eine Polizeistreife hat in Schwaben ein Igelkind aus einem Gullyschacht befreit und zu seiner Familie zurückgebracht. Eine Anwohnerin in Donauwörth habe am Montag gemeldet, dass eine Igelmutter laut nach ihrem Jungen rufe, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten das Tier daraufhin in einem Gullyschacht ausfindig gemacht und den Deckel geöffnet. Der Igelnachwuchs sei zurück zu seiner Familie gebracht und "in die Wildnis entlassen" worden.