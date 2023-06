Zwei deutsche Golfprofis liegen vor der Finalrunde der BMW International Open aussichtsreich in den Top Ten. Maximilian Schmitt verbesserte sich am Samstag bei dem Traditionsturnier in München dank einer 68er-Runde auf den geteilten sechsten Platz. Mit insgesamt 208 Schlägen hat der 25-Jährige aus Andernach sechs Schläge Rückstand auf den Spitzenreiter Joost Luiten (202) aus den Niederlanden. Eine starke 66er-Runde spielte Maximilian Kieffer. Der 32 Jahre alte Düsseldorfer ist vor dem Schlusstag des mit zwei Millionen Dollar (rund 1,8 Millionen Euro) dotierten Turniers der DP World Tour mit 209 Schlägen Neunter.