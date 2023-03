Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen. Foto

Drei mutmaßliche Cannabishändler in Würzburg verhaftet

Drogen Drei mutmaßliche Cannabishändler in Würzburg verhaftet

Seit einiger Zeit haben Polizei und Staatsanwaltschaft Cannabis-Dealer in der Innenstadt von Würzburg im Blick. Nun klickten die Handschellen. Bei einer Razzia wurden auch Drogen beschlagnahmt.

Bei einer Razzia in Würzburg hat die Polizei am Donnerstag drei mutmaßliche Cannabishändler verhaftet. Bei den Durchsuchungen in mehreren Wohnungen und fünf Geschäften wurden mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel beschlagnahmt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilten. Ziel der Ermittler ist es, den Handel mit Cannabis im Innenstadtbereich einzudämmen; vor allem im Bereich der Oberthürstraße.

Für die drei Hauptverdächtigen hatte die Staatsanwaltschaft Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erwirkt - und Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen und Geschäfte im Innenstadtbereich.

Es seien am Donnerstagnachmittag insgesamt acht Personen festgenommen worden, hieß es. Im Zuge der Durchsuchungen wurden demnach mehrere hundert Gramm Cannabis sowie mehrere hundert Gramm Amphetamin gefunden. Die Oberthürstraße, die Theaterstraße und teils auch angrenzende Straßen mussten für die Dauer der Razzia gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. An dem Einsatz waren mehrere Dutzend Beamte der Würzburger Polizei und der Bereitschaftspolizei beteiligt.

Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft