Eine 130 Zentimeter große Modellrakete mit pyrotechnischen Treibsätzen ist im Landkreis Ebersberg vom Himmel abgestürzt. Die Rakete wurde in der Nähe eines Grundstücks nahe einer großen Wiese in Steinhöring gefunden, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Bislang ist der Bastler der am Samstag abgestürzten Rakete unbekannt.