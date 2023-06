Ein 35-Jähriger ist bei einem Streit mit einem anderen Mann in Eichstätt mit einer Stichwaffe so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Der 24-jährige Tatverdächtige sei dann vom Tatort geflüchtet. Er konnte nach einer Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, im Stadtgebiet von Eichstätt festgenommen werden, wie es weiter hieß. Kripo und Staatsanwaltschaft Ingolstadt ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Ersten Ermittlungen zufolge seien die beiden Männer am Montag gegen 16.00 Uhr in Streit geraten. Weitere Details und Hintergründe wurden zunächst nicht mitgeteilt.