Eine Autofahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Baum gestorben. Aus ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn in Oberdolling (Landkreis Eichstätt) ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich und prallte gegen den Baum. Die Reanimierung an der Unfallstelle war zwar erfolgreich. Wenig später starb die 23-Jährige am späten Donnerstagabend allerdings im Krankenhaus.