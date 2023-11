Mindestens 35 Musikinstrumente - hauptsächlich Saxophone und Klarinetten - haben Unbekannte aus einem Musikgeschäft in Nürnberg gestohlen. Sie brachen in der Nacht zu Mittwoch durch ein Fenster in das Geschäft ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die gestohlenen Instrumente haben einen Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Die genaue Schadenshöhe und wer verantwortlich ist, versucht jetzt die Kriminalpolizei zu ermitteln.