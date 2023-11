Die Eishockey-Nationalmannschaft hat zum dritten Mal in Serie den Deutschland Cup gewonnen. Im abschließenden Spiel reichte dem Vizeweltmeister am Sonntag in Landshut eine knappe 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)-Niederlage gegen den Olympia-Dritten Slowakei. In der Tabelle haben neben der ohne zahlreichen Leistungsträgern angetretenen DEB-Auswahl auch die Slowaken und Dänemark sechs Punkte, allerdings hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis das bessere Torverhältnis im direkten Vergleich der drei Nationen. Für Deutschland war es bereits der zehnte Erfolg beim Heim-Turnier.