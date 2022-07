Die Augsburger Panther haben den nächsten neuen Spieler unter Vertrag genommen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, wurde der kanadische Stürmer Antoine Morand verpflichtet. Der 23-Jährige kam zuletzt in der unterklassigen AHL in Nordamerika für San Jose Barracuda zum Einsatz.