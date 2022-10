Augsburgs Torhüter Dennis Endras in Aktion. Foto

Die Augsburger Panther müssen rund einen Monat auf ihren Torhüter Dennis Endras verzichten. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, zog sich der 37 Jahre alte Goalie in der Auswärtspartie bei den Bietigheim Steelers am Sonntag eine Muskelverletzung im Bein zu.

Den Panthern droht in ihrem nächsten Spiel am Freitag gegen die Iserlohn Roosters zudem ein Ausfall von Blaz Gregorc. "Der Verteidiger wurde positiv schnellgetestet und ist in häuslicher Isolation. Das Ergebnis des PCR-Tests ist ausstehend", teilten die Augsburger mit. Läuft alles optimal, könnte zumindest Trainer Peter Russell nach seiner Corona-Infektion gegen Iserlohn wieder hinter der Bande stehen.

