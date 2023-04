Die Augsburger Panther arbeiten nach ihrem unerwarteten Verbleib in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter an einem wettbewerbsfähigen Kader für die kommende Saison. Vom ESV Kaufbeuren kommt U20-Nationalspieler Leon van der Linde, wie die Panther am Dienstag mitteilten. Der 20 Jahre alte Verteidiger hat laut Augsburgs Trainer und Sportchef Christof Kreutzer in der zweiten Liga "eine gute Entwicklung genommen und verfügt sicher noch über mehr Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen möchten".