Der EHC Red Bull München hat Eishockey-Talent Sten Fischer mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 20 Jahre alte Verteidiger kommt von den Red Bull Hockey Juniors, wie der DEL-Club am Dienstag mitteilte. Der gebürtige Berliner war seit 2017 in der Red Bull Nachwuchsakademie im österreichischen Liefering ausgebildet worden. Fischer kam in der vergangenen DEL-Saison bereits einige Male für die Münchner zum Einsatz.