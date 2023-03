Die Straubing Tigers sind mit einem hart umkämpften 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Am Dienstagabend war Jason Akeson mit einem Tor und einer Vorlage Matchwinner im ersten Spiel der Viertelfinalserie, die am Freitag in Wolfsburg weitergeht. Zum Einzug ins Halbfinale sind vier Siege aus maximal sieben Spielen ("best-of-seven") notwendig. Zuletzt hatte Straubing vor elf Jahren in der DEL ein Playoff-Halbfinale erreicht.