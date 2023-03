Nach der geplatzten Bischofswahl der evangelisch-lutherischen Kirche (ELBK) in Bayern soll die Entscheidung über das weitere Vorgehen erst am späten Mittwochabend fallen. Die Synodalen sollen sich am Abend noch einmal in ihren Arbeitskreisen beraten, wie der Sprecher der ELBK, Johannes Minkus, der Deutschen Presse-Agentur in München sagte. Am späten Abend werde es dann eine Plenumssitzung geben, "in der die Entscheidung, welcher der beiden möglichen Wege gegangen wird, getroffen wird".