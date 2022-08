Drei deutsche Frauen-Teams haben auf direktem Weg das Achtelfinale bei der Beach-Volleyball-EM erreicht. Karla Borger/Julia Sude, Chantal Laboureur/Sarah Schulz und Isabel Schneider/Sanda Ittlinger kamen am Mittwoch in München in ihren zweiten Spielen jeweils zu ihren zweiten Siegen und qualifizierten sich für die Runde der letzten 16. Bei den Männern haben Nils Ehlers/Clemens Wickler und Robin Sowa/Lukas Pfretzschner noch Chancen auf das Achtelfinale, müssen dafür aber ihre Spiele in der Zwischenrunde gewinnen.