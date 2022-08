Nach einer langen und intensiven Diskussion über die Startzeiten beim EM-Marathon sind diese bestätigt worden. Die Frauen sollen am Montag um 10.30 Uhr, die Männer um 11.30 Uhr ihre Rennen beginnen. Zwar werden in München nicht mehr so hohe Temperaturen wie zunächst befürchtet erwartet. Die aktuellen Wettervorhersagen deuten aber immer noch auf Temperaturen von 24 bis 26 Grad während des Rennens am Montag. Temperaturen von 20 Grad werden von Medizinern für Profis als in Ordnung angesehen, ab 24 oder 25 Grad kann es aber auch kritisch werden.