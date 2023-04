Die bayerischen Sportvereine können seit diesem Mittwoch und bis zum 15. Mai einen Zuschuss zur Minderung der gestiegenen Energiekosten beantragen. Das bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration startete ein entsprechendes Antragsverfahren. "Es ist ein starkes Signal, das die bayerische Staatsregierung mit dem Energiepreiszuschuss an den organisierten Sport sendet. Schließungen von Sportstätten und vor allem von Schwimmbädern hätten massive Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern", sagte der Präsident des Bayerischen Landes Sportverbandes (BLSV), Jörg Ammon, in einer Verbandsmitteilung vom Mittwoch.