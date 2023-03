Wegen eines Kurzschlusses in einem Umspannwerk ist in Nürnberg am Donnerstagabend in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. Es gebe eine Störung im Stromnetz der N-ERGIE Netz GmbH, teilte diese kurz nach 20 Uhr per Twitter mit. Betroffen seien elf Postleitzahlen-Bereiche. "Netzmonteure sind im Einsatz und arbeiten an einer schnellen Wiederversorgung." Auf der Internetseite "Störungsauskunft" gingen Dutzende Meldungen aus verschiedenen Gebieten der Stadt ein.