Agrarministerin Michaela Kaniber und Finanzminister Albert Füracker fordern wegen der hohen Energiekosten von der Bundesregierung eine Steuersenkung für die Bauern. Die zwei CSU-Politiker plädieren in Briefen an ihre beiden Berliner Amtskollegen Cem Özdemir (Grüne) und Christian Lindner (FDP), die Steuer auf Agrardiesel zu senken. Diese liege derzeit mit 25,56 Cent pro Liter an dritthöchster Stelle in der EU, heißt es in den Schreiben. Außerdem solle der Bund sich in Brüssel dafür einsetzen, dass Biokraftstoffe weiter steuerbegünstigt werden.