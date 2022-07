Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Bundesregierung in der Energiekrise vor einer Benachteiligung der Unternehmen und der Bevölkerung im Freistaat gewarnt. "Wenn die bayerische Wirtschaft ein Problem bekommt, dann hat Deutschland ein Problem", sagte der CSU-Vorsitzende am Montagabend in München. Bayern müsse genausogut versorgt werden wie der Norden.