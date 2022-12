Bayerns Hochschulen müssen sich laut Wissenschaftsminister Markus Blume keine Sorgen wegen der steigenden Energiekosten machen. "Das Bekenntnis des Freistaats zu einem Wintersemester in Präsenz steht. Und: Es wird an unseren Hochschulen auch keine Energie-Ferien geben. Die Energiekosten werden, wie immer, vom Freistaat übernommen", sagte der CSU-Politiker in der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag).