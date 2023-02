Nach einem Unfall ist ein Lastwagenfahrer in Mittelfranken im Krankenhaus gestorben. Nach Informationen der Polizei kam der 64-Jährige am Montagmorgen in Erlangen mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen kippte um und blieb in einer Böschung neben der Straße liegen. Streifenbeamte befreiten den Fahrer aus dem Wagen. Danach kam er in ein Krankenhaus, wo er jedoch wenige Stunden später starb.