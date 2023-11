Drei maskierte Einbrecher haben ein Senioren-Ehepaar in dessen Haus in Erlangen überfallen und ausgeraubt. Die Täter seien am späten Samstagabend gewaltsam über ein Fenster in das Einfamilienhaus im Stadtteil Hüttendorf eingedrungen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mit. Dort forderten sie von den Eigentümern im Alter von 82 und 85 Jahren Bargeld.