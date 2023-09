Bei einem Brand eines Wohnhauses im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist eine Leiche gefunden worden. Nachbarn hätten den Brand in Spardorf am Sonntagabend gemeldet, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte die Flammen in der Doppelhaushälfte demnach rasch löschen. Bei anschließenden Arbeiten in der teilweise zerstörten Gebäudehälfte fanden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Leiche, wie es weiter hieß. Die Identität der toten Person und der Auslöser des Brandes waren zunächst unklar.

Bei einem Brand eines Wohnhauses im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist eine Leiche gefunden worden. Nachbarn hätten den Brand in Spardorf am Sonntagabend gemeldet, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte die Flammen in der Doppelhaushälfte demnach rasch löschen. Bei anschließenden Arbeiten in der teilweise zerstörten Gebäudehälfte fanden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Leiche, wie es weiter hieß. Die Identität der toten Person und der Auslöser des Brandes waren zunächst unklar.

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte habe ein 36-jähriger Nachbar noch versucht, das in Brand stehende Haus zu betreten, um etwaige Bewohner ins Freie zu retten, so die Polizei. Er zog sich mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei