Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in einer Regensburger Bank gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Der Tatort liege aber nur wenige Hundert Meter von der Autobahn 93 entfernt. Das bayerische Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen aufgenommen, will den verwendeten Sprengstoff nun genauer analysieren - und sucht nach Zeugen. Zum entstandenen Schaden machte das LKA keine Angaben.