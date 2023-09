Die Kriminalpolizei will in der Oberpfalz mit modernen Ermittlungsmethoden einen 45 Jahre alten Mordfall doch noch klären. Am 16. Juni 1978 hatten spielende Kinder in einem Brunnenschacht im Schwandorf die verstümmelte Leiche der 15-jährigen Christa Mirthes gefunden wurden. Bis heute ist das Gewaltverbrechen an der Jugendlichen ungelöst.