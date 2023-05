Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Nürnberg gesprengt. Es gebe Hinweise, dass die Täter anschließend mit einem dunklen Auto geflüchtet seien, sagte ein Polizeisprecher. Ein Anwohner hatte demnach die Explosion in der Welserstraße gehört und die Polizei verständigt. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall konnte der Sprecher noch nicht machen. Auch ob Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar.