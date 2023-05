Schüsse aus einem Luftgewehr haben am Freitagabend in Nürnberg einen Polizeieinsatz im Westen der Stadt ausgelöst. Die Schüsse seien in einem Hinterhof aus einer noch unbekannten Wohnung abgefeuert worden, sagte ein Polizeisprecher. "Wir wollen versuchen herauszufinden, woher genau sie kamen." Verletzt worden sei niemand. Mehrere Menschen aus umliegenden Mehrfamilienhäusern hätten die Schüsse bei der Polizei gemeldet.