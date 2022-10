Einen Verdächtigen hat die Polizei nach der Räumung des gesamten Justizgebäudes in Nürnberg wegen einer Bombendrohung noch nicht ermittelt. Ob der Täter sich per Telefon oder Brief gemeldet habe, wollte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen am Donnerstag nicht sagen.