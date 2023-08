In Niederbayern ist ein weiterer Fahrschüler verkabelt bei der theoretischen Führerscheinprüfung erwischt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein zunächst unbekannter Mann den 36 Jahre alten Prüfling ersten Erkenntnissen zufolge am Bahnhof in Landshut abgeholt und mit technischem Gerät ausgestattet. Während der Prüfung habe der Fahrschüler in Ergolding (Landkreis Landshut) dem Unbekannten dann die Fragen vorgelesen, dieser habe Antworten gegeben. Der Prüfer bemerkte das jedoch und verständigte die Polizei.