Nachdem Polizisten mehrere Kilo Marihuana gefunden haben, sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Die Drogen wurden bei einer Fahrzeugkontrolle entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte die Polizei die Männer im Alter von 42 und 39 Jahren am Mittwoch auf der Autobahn 3 bei Biebelried (Landkreis Kitzingen) kontrolliert.