Die Erziehungsgewerkschaft GEW Bayern fordert ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Behebung pandemiebedingter Defizite der Gymnasiasten im Freistaat - weit über den verpassten Unterrichtsstoff hinaus. So sollen alle Schülerinnen und Schüler noch mehr persönliche Beratung und Unterstützung erhalten, «vor allem in psychischer, physischer und sozialer Hinsicht», teilte die GEW am Dienstag in München mit. Dazu würden mehr Psychologen und Sozialarbeiter an den Schulen benötigt, aber auch mehr Angebote zur Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung.