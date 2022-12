Die Basketballer des FC Bayern München haben innerhalb weniger Tage die dritte Pflichtspiel-Niederlage kassiert. In der Euroleague unterlag das ersatzgeschwächte Team von Trainer Andrea Trinchieri am Dienstag Titelanwärter Real Madrid knapp mit 64:68 (39:42) und steht mit einer Bilanz von 4:9 Siegen in der unteren Tabellenhälfte.