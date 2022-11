Der Aufwärtstrend der Basketballer des FC Bayern München in der Euroleague ist gestoppt. Am Donnerstag verlor die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri zuhause mit 71:82 (34:40) gegen Olympiakos Piräus, nachdem die Bayern zuvor zweimal in Serie im Europapokal gewonnen hatten. Mit einer Bilanz von zwei Siegen und sechs Niederlagen rangiert der Basketball-Bundesligist weiter im Tabellenkeller.