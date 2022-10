Der FC Bayern München wartet in der Basketball-Euroleague weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen den FC Barcelona verlor der Bundesligist am Dienstabend beim 73:84 (34:37) auch das dritte Spiel bleibt ohne Punkt im Tabellenkeller. Bereits am Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) kommt Olimpia Mailand an die Isar.