Die Basketballer des FC Bayern München haben am vorletzten Spieltag der Euroleague die sechste Niederlage in Serie einstecken müssen. Beim Mitfavoriten Real Madrid verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Donnerstag mit 67:79 (36:40) und rutschte mit einer Bilanz von 11:22 Siegen auf Rang 16.