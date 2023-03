Bayern Münchens Trainer Andrea Trinchieri. Seine Spieler haben das vierte Euroleague-Spiel in Serie verloren. Foto

Vierte Niederlage in Serie für Bayerns Basketballer

Euroleague Vierte Niederlage in Serie für Bayerns Basketballer

Die Basketballer des FC Bayern München haben das vierte Euroleague-Spiel in Serie verloren. Beim griechischen Club Panathinaikos Athen musste sich der Bundesligist am Dienstag mit 76:86 (43:48) geschlagen geben. Drei Spieltage vor Ende der regulären Saison steht das Team von Trainer Andrea Trinchieri mit einer Bilanz von 11:20 auf Rang 15. Die Playoffs hatte der deutsche Pokalsieger zuvor deutlich verpasst.

Die Basketballer des FC Bayern München haben das vierte Euroleague-Spiel in Serie verloren. Beim griechischen Club Panathinaikos Athen musste sich der Bundesligist am Dienstag mit 76:86 (43:48) geschlagen geben. Drei Spieltage vor Ende der regulären Saison steht das Team von Trainer Andrea Trinchieri mit einer Bilanz von 11:20 auf Rang 15. Die Playoffs hatte der deutsche Pokalsieger zuvor deutlich verpasst.

Auch Alba Berlin hat keine Chance mehr auf die Playoffs, am Dienstag kassierte der deutsche Meister trotz einer phasenweise guten Leistung ein 87:93 (48:44) bei Baskonia Vitoria in Spanien. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 15 und Yanni Wetzell mit 13 Punkten. Die Berliner bleiben damit Vorletzter in der Tabelle.

Im Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn kamen die Münchner besser in die Partie. Nick Weiler-Babb und Dennis Seeley führten die Gäste zur 27:21-Führung nach zehn Minuten. Mit einem 9:0-Lauf zu Beginn des zweiten Durchgangs drehten die Griechen das Match, während die Bayern komplett aus dem Rhythmus kamen. Zur Pause lag der Club aus der griechischen Hauptstadt mit fünf Zählern vorn.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Panathinaikos schnell für klare Verhältnisse und dominierte die Münchner problemlos. Nur elf Punkte erzielte das Trinchieri-Team im dritten Durchgang (54:71). Die Bayern konnten im Schlussviertel zumindest verkürzen und verloren am Ende mit zehn Zählern Unterschied. Beste Schützen für die Gäste waren Weiler-Babb und Andreas Obst mit jeweils zwölf Punkten.

Euroleague-Kader FC Bayern Euroleague-Tabelle Spielstatistik