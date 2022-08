Bei den European Championships in München haben 4024 Athleten und Athletinnen um 175 Medaillen gekämpft. Das Sport- und Kulturprogramm rund um die Wettbewerbe und das Festival "The Roofs" wurde von insgesamt 1,47 Millionen Menschen besucht, wie die Veranstalter am Donnerstag in einer Bilanz mitteilten. Die Europameisterschaften in neun Sportarten waren nach 772 Programmpunkten in elf Tagen am Sonntag zu Ende gegangen.

"Wir haben es geschafft, den Sport zu den Menschen zu bringen", sagte Marion Schöne, die Geschäftsführerin des Olympiapark. Der am besten besuchte Wettbewerb war mit 200.000 Zuschauern das Straßenradrennen von Murnau am Staffelsee zum Odeonsplatz in München.

Leichtathlet Nahuel Carabana aus Andorra wurde zudem als fairster Sportler ausgezeichnet. Im Vorlauf über 3000 Meter Hindernis half er einem gestürzten Läufer und verpasste dadurch das Finale. Für den 22-Jährigen wurde ein Baum im Olympiapark gepflanzt und er bekam die "Special Fair Play Trophy" überreicht. "In einem solchen Moment zählt Kameradschaft im Sport mehr als Konkurrenz", sagte Carabana.

