Bei dem Brand eines Hotelzimmers in Rosenheim haben 70 Hotelgäste das Haus vorübergehend verlassen müssen. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache in der Nacht zum Samstag aus, teilte die Polizei mit. Die Flammen konnten demnach schnell gelöscht werden. Die Hotelgäste konnten anschließend in ihre Zimmer zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schaden war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.