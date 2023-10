Wegen vermutlich gefährlicher Substanzen hat die Polizei im Landkreis Dillingen an der Donau mehrere Wohnhäuser evakuiert. Ein Anwohner habe die Substanzen am Samstag in einem Haus in dem Ort entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin wurde rund um den Fundort ein Sperrradius von 100 Metern eingerichtet. Die noch unbekannten Stoffe sollten durch die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts untersucht werden.

Am späteren Abend hieß es, alle Maßnahmen seien wieder aufgehoben worden. "Eine akute Gefahr konnte ausgeschlossen werden", so die Polizei. An dem Einsatz seien insgesamt mehr als 200 Kräfte beteiligt gewesen. Die Kriminalpolizei Dillingen habe noch am Abend die Ermittlungen übernommen.

