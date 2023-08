Didi Hamann, Sky Experte, nimmt in einem TV-Studio an einer Presseveranstaltung teil. Foto

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht die Lage beim FC Bayern kritisch. Und er zweifelt, ob mit Harry Kane alles besser wird.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht beim FC Bayern große Probleme innerhalb der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. "Sie spielen nicht als Mannschaft. Du kannst die besten Einzelspieler haben - wenn du nicht geschlossen auftrittst, hilft dir auch kein Harry Kane", sagte der 49-Jährige am Sonntag beim TV-Sender Bild. Die Bayern hatten am Samstagabend im Fußball-Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig mit 0:3 verloren - wenige Stunden nach der Verpflichtung des englischen Stürmerstars Kane, der in der 63. Minute eingewechselt wurde.

"Ob da ein Kane der Heilsbringer ist, da bin ich mir nicht so sicher", sagte der frühere England-Profi Hamann. Die Bilanz unter Tuchel, der die Bayern im März von Julian Nagelsmann übernommen hatte, sei "desaströs. Du brauchst Führung", sagte Hamann. Es könne zwei Gründe geben, "warum es nicht läuft - dass es intern Probleme gibt innerhalb der Mannschaft, oder dass die Mannschaft ein Problem mit dem Trainer hat". Der Auftritt im Supercup sei "sehr ernüchternd" gewesen.

