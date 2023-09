Ein mutmaßlicher "Reichsbürger" und Terrorverdächtiger aus dem Bayerischen Wald ist heute vor dem Verwaltungsgericht Regensburg zum Verbleib seiner Waffen befragt worden. Der ehemalige Bundeswehrsoldat gab an, diese in einer Art Abschiedszeremonie zwischen Deggendorf und Hengersberg in der Donau entsorgt zu haben. An den exakten Ort könne er sich nicht erinnern.