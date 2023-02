Nach der großangelegten Anti-Terror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger in mehreren Bundesländern, Österreich und Italien ist auch der letzte Hauptbeschuldigte in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs setzte den Haftbefehl gegen den Ex-Offizier einer Bundeswehr-Spezialeinheit am Donnerstag in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte.