Im NSU-Untersuchungsausschuss läuft es gerade alles andere als einvernehmlich - zwischen Opposition und Koalition knirscht es gewaltig. Muss am Ende der Verfassungsgerichtshof entscheiden?

Der Streit zwischen Opposition und Koalition im NSU-Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags geht weiter: Nachdem CSU und Freie Wähler zuletzt mehrere Beweisanträge von Grünen, SPD und FDP im Ausschuss abgelehnt hatten, bestätigten sie dieses Nein am Mittwoch auch mit ihrer Mehrheit im Plenum. Beide Seiten warfen sich in der Debatte gegenseitig vor, die bislang gute Zusammenarbeit im Ausschuss aufgekündigt zu haben. Am Ende könnte der Streit sogar vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof landen.