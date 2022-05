Mit einem neuen Hilfsportal, einer engen Zusammenarbeit aller Ministerien und gezielten Bildungsangeboten soll der Antisemitismus in Bayern stärker bekämpft werden. Das Kabinett verabredete am Dienstag in München das Gesamtkonzept «Jüdisches Leben und Bekämpfung des Antisemitismus», welches unter anderem auf regelmäßige Berichte einer interministeriellen Arbeitsgruppe setzt.