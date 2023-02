Nach zwei bewaffneten Überfällen in Ostbayern hat die Polizei die Täter noch nicht gefasst. Das bestätigten Sprecher der Polizeipräsidien in Niederbayern und der Oberpfalz am Sonntag. Für den Fall in Schwarzach (Landkreis Straubing-Bogen) sei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Raubüberfälle nicht zusammenhängen, hieß es am Samstag. Sie warnte außerdem davor, Anhalter mitzunehmen.